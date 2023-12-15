В ночном клубе на Московском проспекте мужчина избил разбудившего его сотрудника

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.

Задержан посетитель ночного клуба, который избил разбудившего его работника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 27 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району получили информацию о том, что персонал караоке-клуба на Московском проспекте воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали нетрезвого 46-летнего мужчину, нанесшего удар бутылкой по голове работнику заведения. Пострадавшего в возрасте 40 лет госпитализировали в одну из городских больниц.

Росгвардейцы доставили задержанного в 29-й отдел полиции. По предварительным данным, он уснул за столиком, а когда к злоумышленнику подошел персонал клуба, ударил сотрудника стеклянной бутылкой в височную область головы.

Ранее мы рассказывали о том, что на 4 года отправлен в колонию мужчина, избивший знакомого в Павловске.

Фото: Piter.TV