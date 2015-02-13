На 4 года отправлен в колонию мужчина, избивший знакомого в Павловске

Мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом 28 октября рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Днем 8 июля фигурант на площадке лестничного марша во втором подъезде дома 2/5 по Медвежьему переулку в Павловске устроил драку со своим знакомым. Обвиняемый ударил последнего по голове, от чего он упал. После этого злоумышленник нанес потерпевшему еще один удар кулаком в область живота, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. По совокупности с приговором Пушкинского районного суда от 19 апреля 2022 года – 4 года в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV