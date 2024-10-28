Петербурженку оштрафовали на 400 рублей за то, что она сломала дверь в суде при виде бывшего

Внизу на двери появилось сквозное отверстие, также были сорваны молдинги с внешней стороны.

Мировой судья судебного участка №178 Петербурга привлекла к административной ответственности местную жительницу по ст. 7.17 КоАП РФ. Женщина сломала дверь в суде, когда увидела бывшего, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В декабре прошлого года петербурженка, находясь в Пушкинском районном суде, повредила дверь зала судебного заседания №11. Внизу на двери появилось сквозное отверстие, также были сорваны молдинги с внешней стороны. Ущерб – 9,4 тыс. рублей.

Подсудимая признала вину, согласилась возместить ущерб. По ее словам, дверь она повредила из-за того, что в суде встретилась с отцом своих детей, и в ней закипели эмоции. Назначен штраф в 400 рублей.

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Фото: Piter.TV