В Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк

По словам обвиняемого, ему показалось, что владелец транспортного средства нарушил правило стоянки.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 апреля нетрезвый фигурант с силой несколько раз толкнул мотоцикл, припаркованный на улице Сикейроса. В результате байк упал на асфальт, и восстановительный ремонт обошелся в 25 тыс. рублей. По словам обвиняемого, ему показалось, что владелец транспортного средства нарушил правило стоянки.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV