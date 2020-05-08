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В Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк
Сегодня, 13:06
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В Петербурге будут судить мужчину, который повредил чужой байк

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По словам обвиняемого, ему показалось, что владелец транспортного средства нарушил правило стоянки.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 апреля нетрезвый фигурант с силой несколько раз толкнул мотоцикл, припаркованный на улице Сикейроса. В результате байк упал на асфальт, и восстановительный ремонт обошелся в 25 тыс. рублей. По словам обвиняемого, ему показалось, что владелец транспортного средства нарушил правило стоянки. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответит житель Шушар, который царапал чужие авто. 

Фото: Piter.TV 

Теги: повреждение чужого имущества, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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