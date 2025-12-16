Перед судом ответит житель Шушар, который царапал чужие авто

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Об этом сообщили 18 июня в надзорном ведомстве.
Следствие утверждает, что в октябре прошлого года фигурант, гуляя со своей собакой по ночам в Шушарах, царапал ключами чужие автомобили, припаркованные около жилых домов на Изборской и Ростовской улицах. Общий ущерб, причиненный собственникам четырех машин, оценили в 220 тыс. рублей.
Мужчина пояснил, что транспортные средства якобы нарушали правила стоянки. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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