После вмешательства петербургской прокуратуры ветерану ВОВ вернули более 500 тыс. рублей долга

Предполагалось, что займ вернут до 31 декабря прошлого года, однако этого не произошло.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Было установлено, что пожилой мужчина оформил расписку и предоставил деньги в долг. Предполагалось, что займ вернут до 31 декабря прошлого года, однако этого не произошло, сообщили в надзорном ведомстве 29 июля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании 540 тыс. рублей и процентов за пользование чужими средствами в размере свыше 29 тыс. рублей. Требования удовлетворены, решение суда исполнено.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга защитила права семьи на благоприятные условия проживания в коммуналке. Один из соседей не жил в квартире и без согласия других собственников сдавал помещение посторонним.

Фото: Piter.TV