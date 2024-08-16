Петербуржец возложил цветы к памятнику с сине-желтой лентой и попал под суд

Его оштрафовали по статье за дискредитацию ВС РФ.

Петроградский районный суд Северной столицы огласил приговор местному жителю, который возложил цветы к памятнику писателя Тараса Шевченко. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Подношение" было перевязано сине-желтой ленточкой, которую в суде квалифицировали как символику украинского государства. Произошедшее имело место в день начала проведения СВО, то есть 24 февраля. Петербуржец был осужден за публичные действия. направленные на дискредитацию использования ВС РФ в ДНР и ЛНР.

Свою вину гражданин признал. В качестве наказание ему выписали штраф в размере 40 тыс. рублей.

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Фото: Яндекс Карты / Денис И.