Общественница из Пушкина получила свыше 5 лет в ИК за дискредитацию армии

Свою вину женщина не признала.

Пушкинский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Анны Александровой, которую обвиняют по статье за дискредитацию ВС РФ. Женщина, известная своей общественной деятельностью, получила 5 лет и 2 месяца в ИК общего режима, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвинение полагало, что с 07.05.2022 по 26.07.2022, а также с 20.03.2023 по 22.04.2023 Александрова, находясь по месту своего проживания в г. Пушкин г. СПб, в администрируемом ей сообществе "Борис Нутром" и профиле "Ирочка Сергеева" в социальной сети "ВКонтакте", разместила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, представляющую собой текстовые материалы, об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, содержащую признаки политической и идеологической ненависти к Президенту РФ, а также ненависти к лицам, объединенным принадлежностью к социальной группе военнослужащим ВС РФ, включая лиц, участвующих в СВО, а также к социальной группе – русским людям и гражданам РФ. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Свою вину Александрова не признала, указав, что со стороны свидетеля обвинения был оговор, а все расследование ее дела было необъективным. В обоснование этого женщина указала на конфликтные отношения, которые сложились у нее с свидетелем обвинения, а также на негатив со стороны органов государственной власти, мотивированный общественной деятельностью фигурантки по защите Старогатчинского леса.

Прокурор после исследования всех доказательств, в ходе прений, полагал необходимым квалифицировать действия Александровой как единое продолжаемое преступление по п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ (в ред. ФЗ №111-Ф3 от 03.04.2023), объединенное единым умыслом, полагая излишним вменение двух преступлений, и назначить Александровой наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети Интернет, сроком на 4 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Однако суд квалифицировал действия Александровой по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца и запрета заниматься публичной деятельностью и размещением материалов в интернете на 3 года.

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Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга