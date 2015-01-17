Трех рабовладельцев из Новокузнецка арестовали после вмешательства Бастрыкина

Им изменили меру пресечения с запрета определенных действий на отправку в СИЗО.

Центральный районный суд города Кемерово отправил под стражу трех мужчин, которых подозревают в незаконном владении людьми и их эксплуатации. До вмешательства в процесс главы российского СК фигуранты дела были подвергнуты только запрету определенных действий, – данные пресс-службы кемеровской прокуратуры.

Злоумышленники проходят сразу по нескольким уголовным статья – за незаконное лишение свободы, использование рабского труда, похищение людей и их истязание. По ходатайству регионального следствия мужчин отправили в СИЗО до 6 июня. Первое прошение следствия, до вмешательства Александра Бастрыкина, судом было отклонено.

Ранее мы рассказывали, что петербургская полиция задержала "шутника" с "пневматом", угрожавшего 17-летней сотруднице фудкорта. При проведении проверки выяснилось следующее: злоумышленник попытался пригласить девушку на совместный визит в бар, однако, столкнувшись с отказом, перешел к открытым угрозам, используя объект, имитирующий огнестрельное оружие. Впоследствии он заявил, что это была лишь розыгрыш, и покинул место происшествия.

Видео: Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса