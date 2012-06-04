Петербургская полиция задержала "шутника" с "пневматом", угрожавшего 17-летней сотруднице фудкорта

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили и задержали любителя эпатажного юмора: им оказался безработный 66-летний житель Невского района.

Как стало известно из сообщения ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером предыдущего дня в полицию Невского района поступила информация о тревожном инциденте, произошедшем возле торгового центра по адресу: улица Коллонтай, дом 3. Неизвестный мужчина направил предмет, внешне напоминающий пистолет, в голову семнадцатилетней сотруднице ресторана быстрого питания.

При проведении проверки выяснилось следующее: злоумышленник попытался пригласить девушку на совместный визит в бар, однако, столкнувшись с отказом, перешел к открытым угрозам, используя объект, имитирующий огнестрельное оружие. Впоследствии он заявил, что это была лишь розыгрыш, и покинул место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили и задержали любителя эпатажного юмора: им оказался безработный 66-летний житель Невского района. При себе у него был обнаружен пневматический пистолет. В ближайшее время задержанного передадут соответствующим службам для продолжения расследования.

Ранее мы сообщили о том, что приезжий домогался до молодых продавщиц в Невском районе.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти