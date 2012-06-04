Приезжий домогался до молодых продавщиц в Невском районе

Вскоре подозреваемый будет передан следственным органам для дальнейших процедур.

В пятницу, 11 апреля, в полицию Невского района обратилась 22-летняя продавец-консультант сетевого магазина, расположенного на проспекте Большевиков, дом 27. Девушка рассказала, что прямо на рабочем месте подверглась нападению со стороны покупателя, освободившей её лишь громкий крик и вмешательство коллег. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Следователи, приступив к разбирательству, обнаружили сходные обращения, поступавшие ранее из Невского и Всеволожского районов. Две флористки заявляли, что буквально недавно пострадали от навязчивого поведения мужчины, посетившего цветочный магазин и предложившего девушкам осмотр якобы медицинским специалистом-остеопатом. Следствие предполагает наличие большего числа пострадавших женщин.

Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники полиции идентифицировали мужчину, совершившего нападение. Им оказался 34-летний мигрант из Узбекистана, ранее привлекавший внимание правоохранительных органов в 2021 году за совершение аналогичных правонарушений в отношении несовершеннолетних девочек, за что получил тюремный срок. Отсидев наказание, преступник поспешил сменить имя и фамилию, надеясь таким образом скрыть свое прошлое, подав соответствующее заявление на выдачу нового паспорта. Однако смена документов не помогла мужчине уйти от ответственности.

Недавно сотрудники петербургской полиции задержали рецидивиста и предъявили ему обвинения. Вскоре подозреваемый будет передан следственным органам для дальнейших процедур.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный рецидивист открыл стрельбу в подъезде на Старорусской.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти