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Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля
Сегодня, 20:25
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Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

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Украинский Президент подпишет соглашение, в которое войдут "не только" редкоземельные ресурсы.

Американский Президент подтвердил, что Владимир Зеленский приедет 28 февраля в США, чтобы подписать соглашение, касающееся редкоземельных ресурсов, – сообщает Reuters.

Мы хорошо продвигаемся в переговорах с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением.

Дональд Трамп, Президент США

Помимо прочего Трамп добавил, что в соглашение войдут "не только" редкоземельные ресурсы, но и "другие вещи". В свою очередь Зеленский подчеркнул важность предстоящей встречи.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что соглашение между Украиной и США согласовали в том числе министр финансов Скотт Бессент. Также на днях стало известно, что проект сделки одобрили и украинские чиновники.

Фото: YouTube / Зе! Президент

Теги: владимир зеленкий, дональд трамп, редкоземельные ресурсы, сделка сша украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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