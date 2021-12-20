Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Американский Президент подтвердил, что Владимир Зеленский приедет 28 февраля в США, чтобы подписать соглашение, касающееся редкоземельных ресурсов, – сообщает Reuters.
Мы хорошо продвигаемся в переговорах с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением.
Дональд Трамп, Президент США
Помимо прочего Трамп добавил, что в соглашение войдут "не только" редкоземельные ресурсы, но и "другие вещи". В свою очередь Зеленский подчеркнул важность предстоящей встречи.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что соглашение между Украиной и США согласовали в том числе министр финансов Скотт Бессент. Также на днях стало известно, что проект сделки одобрили и украинские чиновники.
Фото: YouTube / Зе! Президент
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