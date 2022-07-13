Financial Times: сделка США и Украины по природным ресурсам согласована

Одобренное украинскими чиновниками соглашение не предусматривает гарантии безопасности.

Сделку Украины и США по природным ресурсам одобрили в украинском министерстве юстиции, экономики и иностранных дел. Согласно данным Financial Times, американская сторона отказалась от требования 500 млрд долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

Вместо этого в Украине создадут специальный фонд, куда будет поступать половина от всех доходов от "будущей монетизации" минеральных ресурсов. В том числе нефти и газа. При этом США не будут иметь стопроцентный контроль над фондом, а средства из него направят в инвестиционные проекты в самой Украине.

По данным журналистов, в одобренном проекте соглашения между нет пункта о гарантиях безопасности для Украины со стороны США. Неизвестны в том числе конкретные данные о доле американской стороны в будущем фонде, а также об условиях сделок по вопросам "совместного владения".

Украинские источники издания не исключают, что в ближайшее время Владимир Зеленский наведается в Белый дом, чтобы подписать соглашение. Однако прежде украинскому правительству потребуется одобрение Верховной рады, где не все довольны нынешними условиями соглашения.

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