Песков рассказал, доверяет ли Путин США

В Кремле напомнили о предложении сотрудничества от Белого дома по редкоземельным металлам.

Москва и Вашингтон должны пройти большой путь, чтобы восстановить доверие в российско-американских отношениях после всех сложностей последних лет. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил таким образом на вопрос СМИ о том, доверяет ли глава государства американскому правительству при Дональде Трампе, когда Белый дом предлагает сотрудничать по редкоземельным металлам.

Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам надо пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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