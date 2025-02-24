Кремль отметил необходимость охраны для дипмиссий РФ в недружественных странах

В Москве оценили вопрос безопасности после взрыва около генконсульства РФ в Марселе.

Российские дипломатические учреждения в недружественных странах нуждаются в усиленном режиме безопасности. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля упомянул, что руководство нашей страны доводит эту информацию до принимающей стороны по имеющимся дипломатическим каналам. Таким образом спикер прокомментировал сообщения СМИ о взрыве, произошедшем около здания генерального консульства России во французском городе Марселе.

Безусловно, требуется. Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что взрыв рядом со зданием российского диппредставительства произошел утром 24 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. неизвестные лица бросили в сад, размещенный на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.

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