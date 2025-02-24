В Кремле оценила слова Трампа о виновниках украинского кризиса.

Москва позитивно оценивает желание со стороны американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе поменять подход к двусторонним отношениям. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля упомянул об этом, комментируя для СМИ одно из высказываний лидера Белого дома. Иностранный политик рассказал западной общественности, что не видит вины России в возникновении регионального конфликта на Украине. Трамп обвиил в кризисной ситуации лидера киевского режима Владимира Зеленского и 46-го американского президента Джо Байдена.

Один из представителей администрации, общаясь с прессой, на днях заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль по итогам выборов в ФРГ надеется на "более трезвый подход" Берлина.

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