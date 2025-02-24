Кремль по итогам выборов в ФРГ надеется на "более трезвый подход" Берлина

Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от нового правительства в бундестаге.

Москва посмотрит, что будет по результатам парламентских выборов в Германии во внешней политике, однако надеется на "более трезвый подход" Берлина к реалиям на земле. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля оценил влияние выборов в немецкий бундестаг на российско-немецкие контакты и отношения.

Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду, но как будет на самом деле, посмотрим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Согласно сведениям от Федеральной избирательной комиссии, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов одержал на них победу. За ХДС/ХСС отдали голоса порядка 28,6 процентов избирателей.

Кремль не видит предпосылок для возобновления диалога с ЕС.

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