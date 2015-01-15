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Кремль не видит предпосылок для возобновления диалога с ЕС

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Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции ЕС в адрес России.

Никаких предпосылок к возобновлению диалога с Европой Москва не видит. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации  при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля прокомментировал решение Совета Европейского союза о том, что министры иностранных дел регионального содружества окончательно утвердили 16-й санкционный пакет санкций в отношении Москвы. Речь идет как об экономических, так и персональных запретах и ограничениях. В связи с таким развитием событий пресса попросила Пескова оценить перспективы отношений нашей страны с региональными участниками.

Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, евросоюз, кремль, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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