Кремль не видит предпосылок для возобновления диалога с ЕС

Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции ЕС в адрес России.

Никаких предпосылок к возобновлению диалога с Европой Москва не видит. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал решение Совета Европейского союза о том, что министры иностранных дел регионального содружества окончательно утвердили 16-й санкционный пакет санкций в отношении Москвы. Речь идет как об экономических, так и персональных запретах и ограничениях. В связи с таким развитием событий пресса попросила Пескова оценить перспективы отношений нашей страны с региональными участниками.

Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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