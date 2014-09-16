В Кремле объяснили резкую риторику Трампа в адрес Зеленского

Лидер киевского режима неоднократно позволял себе некорректные высказывания в адрес глав государств, отметил Песков.

Резкая риторика между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским объяснима нежеланием команды Трампа и его самого терпеть некорректное отношение к себе со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Комментируя критические высказывания Трампа в адрес украинского лидера, Песков напомнил, что Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания о лидерах государств, и такого отношения к себе не будет терпеть ни один президент.

"Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов… Команда президента и его соратники тоже не будут терпеть такого отношения к своему боссу" Дмитрий Песков

Напомним, в последние дни президенты Украины и США обменивались взаимными обвинениями. Трамп назвал Зеленского "диктатором" с низким рейтингом и призвал к проведению выборов на Украине. В ответ Зеленский заявил, что его сейчас заменить "никак не получится", связал данные о рейтинге одобрения 4% с "дезинформацией России" и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кремле не считают, что администрация Трампа заняла "пророссийскую" позицию.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН