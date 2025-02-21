Дмитрий Песков оценили критику в в адрес Белого дома по позиции в отношении Украины.

Кремль не считает, что новая американская администрация во главе с республиканцем Дональдом Трампом заняла "пророссийскую и антиукраинскую" позицию. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал критику Вашингтона в адрес киевского режима. Дмитрий песков объяснил, что многие политики не могут спокойно наблюдать за нежеланием украинского руководства налаживать ситуацию мирным способом. Одновременно с этим спикер напомнил СМИ про неэффективность спонсирования коллективным Западом ВСУ.

Я думаю, это неправильное ощущение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Дональд Трамп указал, что "комик Владимир Зеленский" уговорил прежнее руководство в Вашингтоне потратить 350 миллиардов долларов на вооруженное противостояние, которое ника не могло быть выиграно. Американский лидер также заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до четырех процентов.

Песков: особых мероприятий на годовщину СВО 24 февраля не запланировано.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ