Кремль не считает, что новая американская администрация во главе с республиканцем Дональдом Трампом заняла "пророссийскую и антиукраинскую" позицию. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал критику Вашингтона в адрес киевского режима. Дмитрий песков объяснил, что многие политики не могут спокойно наблюдать за нежеланием украинского руководства налаживать ситуацию мирным способом. Одновременно с этим спикер напомнил СМИ про неэффективность спонсирования коллективным Западом ВСУ.
Я думаю, это неправильное ощущение.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее Дональд Трамп указал, что "комик Владимир Зеленский" уговорил прежнее руководство в Вашингтоне потратить 350 миллиардов долларов на вооруженное противостояние, которое ника не могло быть выиграно. Американский лидер также заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до четырех процентов.
Песков: особых мероприятий на годовщину СВО 24 февраля не запланировано.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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