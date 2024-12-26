В Кремле призвали не спешить с подведением итогов СВО на Украине.

В Кремле не планируют проведения каких-либо специальных встреч или мероприятий, посвященных годовщине начала проведения специальной военной операции. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы пояснил, что подведение итогов СВО является преждевременным.

Какие-то спецформаты не предусмотрены. А итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства, должны быть достигнуты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в июне прошлого года глава государства Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и режима прекращения огня киевский режим должен вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. От украинских властей также потребовали официально объявить об отказе государства становиться членом НАТО.

Песков: данные о возможном размещении военных НАТО и ЕС на Украине противоречивы.

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