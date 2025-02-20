В Кремле оценили слова британского премьера Кира Стармера о плане по размещению на Украине миротворцев.

В Москве обеспокоены сообщениями о возможном направлении на украинскую территорию воинских контингентов из стран-членов НАТО на фоне появившейся в СМИ информации о намерении европейских держав разместить в этой стране собственных миротворцев. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля оценил слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Лондон на следующей неделе будет готов представить американскому лидеру Дональду Трампу собственный план развертывания на Украине миротворческого контингента из стран ЕС в количестве до 30 тысяч человек.

Отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счёт. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о, возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам Дмитрия Пескова, "это приобретает совсем иное значение" с точки зрения национальной безопасности для России. Сейчас власти в Москве внимательно следят за развитием событий.

Песков: риторика Зеленского и киевского режима оставляет желать лучшего.

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