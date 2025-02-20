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Песков: риторика Зеленского и киевского режима оставляет желать лучшего

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В Кремле напомнили об оскорблениях украинскими властями мировых лидеров.

Риторика лидера киевского режима Зеленского и украинских властей оставляет желать лучшего.  Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 февраля сделал официальный представитель российской администрации  при президенте Владимире Путине в Москве Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля указал на непозволительные для властей из соседнего государства слова, сделанные должностными лицами в адрес ряда других политических лидеров.

И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес глав других государств совершенно непозволительные. Конечно, для многих, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Владимир Зеленский отверг слова американского президента-республиканца Дональда Трампа о непрозрачном расходовании финансовой помощи Украине на сумму в 350 миллиардов долларов. В Киеве назвали дезинформацией сведения о падении рейтинга главы Украины до уровня в четыре процента. Владимир Зеленский добавил, что заменить его на должности лидера страны сейчас "никак не получится".

В Кремле не подтвердили получение запроса о контакте с Макроном.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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