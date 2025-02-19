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В Кремле не подтвердили получение запроса о контакте с Макроном

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Москва не получала уведомлений от Парижа.

Елисейский дворец не связывался с Кремлем по поводу желания французского президента Эммануэля Макрона поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 февраля сделал официальный представитель российской администрации в Москве Дмитрий Песков. Таким образом чиновник в Кремле  СМИ хотели узнать, связывались ли власти из парижа с российским руководством по вопросу. Ранее, в понедельник Эмманюэль Макрон сообщил прессе о том, что готов провести разговор с Владимиром Путиным в подходящий момент.

Нет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин определит переговорщика по Украине от РФ после Вашингтона.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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