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Песков: Путин определит переговорщика по Украине от РФ после Вашингтона

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Российское руководство выберет человека на роль после того, как определится его американский визави.

Российский президент Владимир Путин примет решение о переговорщике от Москвы по мирному урегулированию украинского кризиса сразу же после того, как это сделает американский коллега Дональд Трамп. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 февраля сделал официальный представитель российской администрации в Москве Дмитрий Песков. Таким образом чиновник в Кремле указали на сроки назначения делегата на должность специального представителя.

После того, как американская сторона даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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