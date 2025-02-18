Москва напомнила о важности законной фиксации договоренностей с Украиной.

Российский президент Владимир Путин готов к переговорам с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако Украине следует учитывать "юридические аспекты его легитимности". Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 18 февраля сделал официальный представитель российской администрации в Москве Дмитрий Песков. Таким образом чиновник в Кремле напомнил о том, что пятилетний срок должностных полномочий главы соседнего государства истек еще 21 мая 2024 года. При этом президентские выборы в стране местные власти не проводили из-за действия военного положения.

Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский "в силу своей нелегитимности" не имеет права подписывать мирное соглашение, хотя российское руководство готово вести обсуждения по проблеме с "с кем угодно". На Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году украинский президент заявил, что "готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным".

Песков: для РФ важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ