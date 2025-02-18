Песков: для РФ важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона

В Кремле внимательно следят за событиями с президентскими выборами в Абхазии.

Для Москвы важно, чтобы избирательный процесс на территории Абхазии завершился в рамках закона. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 18 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник в Кремле рассчитывает, на стабильную обстановку в республике.

Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В понедельник, 17 февраля, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил чиновника Дмитрия Кучуберию от должности. Временно на это место назначен заместитель председателя службы государственной безопасности Алхас Чичба. Позже Гунба назвал освобождение Кучуберии от поста руководителя службы госбезопасности попыткой сорвать выборы главы государства.

Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде.

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