Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде

В Кремле указали, что мероприятие еще не завершилось.

Российско-американские двусторонние переговоры, организованные на территории Эр-Рияда только начались, поэтому пока что давать оценки им рано. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 18 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы добавил, что в мероприятии задействованы руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

От Вашингтона на рабочей встрече принимают участие помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник лидера Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находятся также представители Саудовской Аравии.

В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции перегруженным.

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