Дмитрий Песков отреагировал на речь Джей Ди Вэнса в Германии.

В Кремле назвали информационный фон Мюнхенской конференции чересчур перегруженным в силу критического объема конфликтного потенциала. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал вопрос СМИ о том, следило ли руководство страны за выступлением американского вице-президента Джей Ди Вэнса на мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году.

Вы знаете, в целом в этом году Мюнхенская конференция в силу понятных причин, в силу критического объема конфликтного потенциала, конечно, информационный фон был чересчур перегруженным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских стран. Иностранец отметил, что региону угрожает цензура. Он призвал национальные правительства от стран коллективного Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономической системы. По мнению чиновника из Белого дома, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а скрыта внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену результатов проведенных выборов в Румынии и риск повторения этого сценария на территории ФРГ.

Кремль пояснил, почему для переговоров с США выбрали Саудовскую Аравию.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ