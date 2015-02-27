Кремль пояснил, почему для переговоров с США выбрали Саудовскую Аравию

Дмитрий Песков считает, что выбранная локация подходит как для Вашингтона, так и Москвы.

Кремль пояснил, почему для двусторонних переговоров с американской администрацией выбрали именно территорию Саудовскую Аравию. Речь идет о такой локации в Эр-Рияде, потому что она устраивает как Москву, так и Вашингтон. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что ранее о Саудовской Аравии упоминал лидер Белого дома, когда говорил о возможном месте для организации встречи на высшем уровне.

В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали заявления Лондона о размещении войск на Украине.

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