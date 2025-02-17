В Кремле прокомментировали заявления Лондона о размещении войск на Украине

Дмитрий Песков оценил обещания Кира Стармера по гарантиям безопасности для Украины.

В Кремле прокомментировали слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Лондон готов разместить собственный миротворческий контингент на территории Украины. В Москве заметили, что на территории Европейского союза и стран коллективного Запада сейчас много говорят о размещении миротворцев в регионе. В том числе подобные речи можно было услышать от официальных лиц во Франции. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник указал, что в реальности пока трудно говорить о том, готовы ли в Москве к размещению европейских войск на украинской земле. По теме нет никаких предметных обсуждений.

Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Кир Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину в том случае, если будет достигнута договоренность о прекращении вооруженного конфликта с Россией. Британский политик признал факт того, такое решение может подвергнуть военнослужащих "риску" в случае возобновления боевых действий.

Песков считает преждевременным обсуждать участие Европы в переговорах по Украине.

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