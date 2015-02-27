Песков считает преждевременным обсуждать участие Европы в переговорах по Украине

В России указали на то, что обсуждения по украинскому кризису еще не начались.

В Кремле считают преждевременным обсуждать, могут ли европейские станы принять участие участвовать в будущих переговорах по Украине. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Российский чиновник из Москвы заметил, что представители Москвы и Вашингтона только завтра, 18 февраля, начнут обсуждать в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подготовку рабочей встречи политических лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подготовке возможной встрече по Украине. Но поскольку только будут говорить во вторник о подготовке возможной встречи, то, соответственно, все модальности могут обсуждаться только во вторник. Имеются в виду те модальности, которые могут обсуждаться не на высшем уровне. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов.

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