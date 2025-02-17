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В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов

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Россия готова сотрудничать с иностранными копаниями на конкурентной основе.

Кремль не видел сообщений со ссылкой на западные бренды о том, что иностранные компании собираются вернуться для работы в Россию. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник из Кремля заметил,  что

Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Таких сообщений мы не видели.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, импортозамещение, конкуренция, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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