Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

В Москве рассказали о том, какие темы будут обсуждаться с американцами.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров и помощник главы России Юрий Ушаков вылетели по поручению президента Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Там делегаты из Москвы поедут на переговоры с американскими представителями. Рабочая встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений между Кремлем и Белым домом. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков.

Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они в Эр-Рияде проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал обвинения РФ в ударах по Чернобыльской АЭС подтасовкой.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости