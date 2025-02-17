Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров и помощник главы России Юрий Ушаков вылетели по поручению президента Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Там делегаты из Москвы поедут на переговоры с американскими представителями. Рабочая встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений между Кремлем и Белым домом. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков.
Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они в Эр-Рияде проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков назвал обвинения РФ в ударах по Чернобыльской АЭС подтасовкой.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все