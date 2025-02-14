Дмитрий песков считает, что Украина дезинформирует общество.

Любые утверждения о том, что Москва наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и обычной подтасовкой фактов. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник из Кремля заметил, что киевский режим продолжает этим заниматься. В общении со СМИ Песков указал, что наша страна не совершает атаки по инфраструктуре ядерной энергетики на Украине, а обратные данные не соответствуют действительности.

Любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россию больше устраивает работа в G20, чем в формате G8.

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