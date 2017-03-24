Песков: Россию больше устраивает работа в G20, чем в формате G8

В Кремле оценил перспективы, которые откроются для России в "Большой двадцатке".

Москва мало заинтересована в возвращении в группу "Большой семерки", о котором ранее заявил американский президент-республиканец Дональд Трамп. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник из Кремля заметил, что нашу страну гораздо более интересуют перспективы, которые открываются в "Большой двадцатке". При этом президент считает, что Группа семи давно утратила свою релевантность на геополитической арене.

Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста - эти центры роста переместились в другие регионы земного шара. С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что сейчас "двадцатка" в большей степени отражает экономические локомотивы на планете.

Кремль не раскрывает, планируются ли контакты РФ и США в Мюнхене.

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