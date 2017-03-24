Кремль не раскрывает, планируются ли контакты РФ и США в Мюнхене

В Кремле не стали раскрывать, планируются ли сегодня контакты между российскими и американскими представителями по урегулированию украинского регионального кризиса на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Ранее такое общение анонсировал американский президент Дональд Трамп.
По теме украинского регулирования у нас для вас нету новостей, пока нам нечего сообщить.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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