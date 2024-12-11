Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения по немедленному началу подготовки к рабочей встрече политических лидеров из двух стран. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что

Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США уже начата. При этом официальное приглашение Трампа в Москву не означает, что иностранный политик из Вашингтона приедет на День Победы. Вопрос о том, будет ли подключен Китай к переговорам, поднимать пока что рано. В Кремле указали, что тема признания Крыма и четырех новых регионов нашей страны не поднималась в ходе телефонного разговора С Белым домом. В насточщее время у сторон нет понимания формата возможного переговорного мирного процесса на Украине, поэтому думать об участии в нем европейских государств преждевременно.

Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России.

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