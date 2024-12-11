Высказывания со стороны датской разведки об эфемерной российской угрозе представляют из себя обычную попытку Копенгагена обосновать для налогоплательщиков европейского региона резкое увеличение расходов на военные нужды. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали заявления детской разведки о том, что если украинский кризис завершится, то коллективного Запада и стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) появится возможная угроза от Москвы.
Попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий.
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