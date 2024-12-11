В Кремле оценили рост расходов стран НАТО на оборону.

Высказывания со стороны датской разведки об эфемерной российской угрозе представляют из себя обычную попытку Копенгагена обосновать для налогоплательщиков европейского региона резкое увеличение расходов на военные нужды. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали заявления детской разведки о том, что если украинский кризис завершится, то коллективного Запада и стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) появится возможная угроза от Москвы.

Попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий.

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