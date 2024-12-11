В Кремле оценили выступление Зеленского для The Guardian.

Москва никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий с киевским режимом иди кем-то другим, это просто невозможно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал таким образом недавние слова украинского политика Владимира Зеленского, сделанные в интервью для британского издания The Guardian.

Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: в обмен на Фогела на днях будет возвращен в РФ заключенный россиянин.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ