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Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий

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В Кремле оценили выступление Зеленского для The Guardian.

Москва никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий с киевским режимом иди кем-то другим, это просто невозможно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал таким образом недавние слова украинского политика Владимира Зеленского, сделанные в интервью для британского издания The Guardian.

Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: в обмен на Фогела на днях будет возвращен в РФ заключенный россиянин.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: the guardian, владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, обмен территориями
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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