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Зеленский выступил с признанием после удара ВС России
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Зеленский выступил с признанием после удара ВС России

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Глава Украины прокомментировал удары России в ночь на 16 ноября.

Лидр киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на обстановку в украинских городах, которая сложилась после ночных ударов Вооруженных сил России. Такой комментарий иностранец сделал в собственном Telegram-канале. Политичесикий деятель добавил, что с начала сентября больше всего ударов по энергетическим объектам в стране пришлось на Днепропетровскую область, на втором месте фиксируется столичный регион.

В Запорожье и Днепропетровском регионе сложилась очень непростая ситуация после российских ударов.

Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в воскресенье  российское министерство по обороне уведомило граждан о том, что наши военнослужащие ночью нанесли удары по объектам энергетики и инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Целями атаки стали электроподстанция, обеспечивающая работу логистических центров на территории Ровенской области, а также два локомотива, которые противник задействовал в транспортировке грузов в районе станции Днепропетровск. Также под  прицел попали местный паромный терминал, управление порта и электроподстанция, которые использовали в интересах ВСУ, в порту Черноморск. Дополнительно поражен сухогруз, доставлявший военную продукцию в Одессу из акватории Черного моря.

Владимир Зеленский допустил проведение на Украине онлайн-выборов.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

 

Теги: владимир зеленский
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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