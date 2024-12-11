В Кремле рассказали о соглашении между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными.

В обмен на американца Марка Фогела на днях будет возвращен в нашу страну заключенный в США россиянин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что такой процесс является результатом продолжительных интенсивных контактов между Кремлем и Белым домом. На днях наш соотечественник вернется домой.

Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом стало освобождение Фогела, а также одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости