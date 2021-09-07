В Госдуме подтвердили существование базы данных с "противниками СВО"

Впрочем, по словам депутата Андрея Альшевских, чисто юридической силы она не имеет.

Член комитета Государственной Думы по безопасности Андрей Альшевских рассказал RTVI о существовании в России специального реестра, куда попадают "противники проведения СВО" – то есть люди, которые привлекались к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Те, кто хотя бы раз привлекался к ответственности и был осужден, а не просто задерживался для выяснения обстоятельств, фиксируются в системе. То есть база данных существует. Ведутся ли отдельные реестры по конкретным видам преступлений, я не могу точно сказать. Андрей Альшевских, Член комитета Государственной Думы по безопасности

Депутат добавил, что если правозращитные организации заявляют, что ничего не знают о подобного рода базах данных, то это не значит, что их не существует. Комментируя предположение об особой юридической силе "реестра противников СВО", Альшевских заметил, что суд не принимает решения на основе сведений из баз данных правоохранителей.

Суд не принимает решения просто на основе слов правоохранителей о том, что человек якобы фигурирует в какой-то базе. Были представлены доказательства, и суд счел их достаточными для вынесения решения. Поэтому я считаю, что правозащитники в данном случае немного лукавят, пытаясь защитить своих подопечных Андрей Альшевских, Член комитета Государственной Думы по безопасности

Напомним, что в начале марта журналисты обратили внимание на апелляционное решение Верховного суда Татарстана от 4 февраля, из которого следовало, что у российских правоохранителей есть "список лиц", противящихся проведению спецоперации.

Ранее мы сообщали, что МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости.

Фото: Piter.TV