МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости

В некоторых Telegram-каналах и СМИ появились слухи о якобы имеющей место проработке данного вопроса.

МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в некоторых Telegram-каналах и СМИ появились слухи о якобы имеющей место проработке МВД России данного вопроса. Отмечается, что речь идет о рассмотрении вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги.

Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при строительстве частных домов.

Видео: Telegram / Ирина Волк