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МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости

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В некоторых Telegram-каналах и СМИ появились слухи о якобы имеющей место проработке данного вопроса.

МВД России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в некоторых Telegram-каналах и СМИ появились слухи о якобы имеющей место проработке МВД России данного вопроса. Отмечается, что речь идет о рассмотрении вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги.

Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при строительстве частных домов.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: ирина волк, мвд россии, превышение средней скорости, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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