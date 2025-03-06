Общий ущерб от его действий превысил сто миллионов рублей.

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при строительстве частных домов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, гендиректор агентства недвижимости разместил в мессенджерах и социальных сетях о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов, но при условии получения заказчиками крупного ипотечного кредита. После заключения договоров взятые на себя обязательства компания либо не выполняла, либо выполняла частично.

Общий ущерб превысил сто миллионов рублей. Возбуждено 11 уголовных дел. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Югре задержан иностранец, организовавший незаконную миграцию с помощью фиктивных браков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА