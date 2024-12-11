В Югре задержан иностранец, организовавший незаконную миграцию с помощью фиктивных браков

Невесты из России соглашались на "узаконивании отношений" с иностранцами за несколько десятков тысяч рублей.

Российские правоохранительные органы задержали иностранца, организовавшего незаконную миграцию с помощью фиктивных браков. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что в период с августа 2023 по май 2024 года злоумышленник способствовал заключению соглашений между россиянками и приезжими мужчинами. В дальнейшем эти лица могли легализовать свое нахождение в стране. Преступник реализовал свои корыстные цели. За участие в криминальной схеме невесты получали от организатора материальное поощрение в размере 40-50 тысяч рублей.

Таким способом удалось урегулировать правовой статус четверым гражданам Азербайджана. В свою очередь "невесты" – жительницы Сургута и Сургутского района. пресс-служба МВД по Хакасии и Югре

Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержали 31-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в организации незаконной миграции. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Сейчас решается вопрос об отправке фигуранта расследования под стражу. Дополнительно изучается вопрос аннуляции документов у иностранцев, легализовавших своё положение в России незаконно.

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Фото и видео: МВД Медиа