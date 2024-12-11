Вор-домушник похитил ювелирные украшения из коммуналки на Энтузиастов

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Во вторник, 4 марта, в 11:50 в отдел полиции Красногвардейского района обратилась 33-летняя инженер по охране труда энергетической компании, проживающая по адресу проспект Энтузиастов, дом 51, с сообщением о краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, женщина заявила, что неизвестный злоумышленник проник в её комнату в коммунальной квартире и украл находящиеся там ювелирные изделия, хранившиеся в шкатулках на шкафу.

Поздно вечером того же дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 51 по проспекту Энтузиастов сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 24-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанному предъявлены обвинения на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении администратора сауны, устроившего поножовщину на Межевом канале, возбуждено уголовное дело.

Фото: Unsplash (Sabrianna) (носит иллюстративный характер)