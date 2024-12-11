В отношении администратора сауны, устроившего поножовщину на Межевом канале, возбуждено уголовное дело

Подозреваемого временно задержали до решения вопроса о мере пресечения.

В ночь на понедельник, 3 марта, в 23:46 в полицию Кировского района поступил сигнал о ножевом ранении мужчины в сауне, расположенной по адресу Межевой канал, дом 8.

Прибывший наряд Росгвардии обнаружил на месте происшествия 33-летнего жителя Ярославской области с ранениями в грудь и шею. Пострадавший был доставлен в больницу. Задержанным подозреваемым стал 36-летний администратор сауны, который, по версии следствия, около 23:30, находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе с потерпевшим, вступил с ним в конфликт и нанес мужчине несколько ударов ножом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемого временно задержали до решения вопроса о мере пресечения. Задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны супруги, подозреваемые в расчленении знакомого в Мурино.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО