Задержаны супруги, подозреваемые в расчленении знакомого в Мурино

В ближайшее время задержанных доставят в Петербург для дальнейшего расследования в рамках уголовного дела.

В Петрозаводске задержана супружеская пара, которую подозревают в убийстве знакомого. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел 26 февраля.

По данным следствия, 26 февраля в арендованной квартире на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино Ленинградской области супруги совершили жестокое преступление, расправившись со своим знакомым. Чтобы скрыть следы, они расчленили тело жертвы, разложили останки в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

1 марта петербуржец, занимающийся зимним плаванием, обнаружил чемоданы с останками во время утреннего купания в реке. Полиция быстро установила личность погибшего и вышла на след подозреваемых.

С помощью сотрудников полиции Республики Карелия супруги были задержаны в Петрозаводске, куда они скрылись после преступления. В ближайшее время задержанных доставят в Петербург для дальнейшего расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ликвидировали нелегальное агентство, которое поставляло в Россию нянь и сиделок.

Видео: Telegram / Ирина Волк