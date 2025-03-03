В Петербурге ликвидировали нелегальное агентство, которое поставляло в Россию нянь и сиделок

Предполагаемым организатором является 45-летняя женщина, у которой, помимо российского, имеется гражданство еще двух государств.

Подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, ликвидировали в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно установлено, что иностранки получали приглашение на въезд в РФ на основании фиктивных трудовых договоров о занятии преподавательской деятельностью. В действительности женщины работали в семьях в качестве нянь и сиделок, преимущественно на территории Москвы и Петербурга.

Установлен и предполагаемый организатор нелегального бизнеса. Им оказалась 45-летняя женщина, у которой, помимо российского, имеется гражданство еще двух государств. Она ежемесячно взимала с клиентов плату за услуги нелегальных сотрудниц в размере 120-140 тысяч рублей. Их заработок при этом в среднем составлял восемьдесят тысяч рублей.

Во время серии обысков правоохранителями изъяты средства связи, электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. Незаконный бизнес существовал на протяжении 10 лет. За это время было легализовано порядка 300 выходцев из Юго-Восточной Азии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также в отдел полиции доставлены 6 иностранок. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства.

Ранее стало известно, что в 2024 году из Ленобласти было выдворено почти 3,5 тыс. иностранцев.

Видео: Telegram/ Ирина Волк